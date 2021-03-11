Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой войны

2020 год из-за пандемии коронавируса стал худшим для мировой экономики после Второй мировой войны, заявил в четверг, 11 марта, президент России Владимир Путин, открывая совещание о мерах по повышению инвестиционной активности.

«Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», — подчеркнул он.

При этом, по словам главы государства, своевременно принятые меры позволили России преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мировая экономика просела за прошедший год, но в России не так существенно.

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