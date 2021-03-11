Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В РКН назвали абсурдной реакцию Twitter на замедление работы в РФ
Мир
В Белоруссии выявили случаи заболевания британским штаммом COVID-19
Экономика
В РФ предложили снизить ставки по старым ипотечным кредитам обманутым дольщикам
Интернет
Google предупредила о введении налога для YouTube-блогеров за пределами США
Мир
СК Белоруссии завершил расследование дела против блогера Тихановского
Общество
В Махачкале началась операция по задержанию вооруженного бандита
Общество
Эксперты подсчитали стоимость приготовления стопки блинов на Масленицу
Общество
Россияне поколения Y и Z назвали свои главные жертвы ради карьеры
Авто
Aurus представил прототип электрического мотоцикла

В Госдуме назвали красную линию для сотрудничества России с Японией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ставить развитие экономического сотрудничества России с Японией в зависимость от территориальных уступок немыслимо, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в четверг, 11 марта.

Ранее, 9 марта, японский политолог, бывший дипломат Акио Кавато предложил для решения проблемы Южных Курил продемонстрировать РФ способность Японии заблокировать проливы между материковой Россией и островами.

Штатная провокация: Вашингтон хочет рассорить Токио с Москвой
Американские военные опасаются, что новый японский премьер изменит курс в отношениях с Россией

«Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Мы не должны претендовать на то, чтобы Япония понесла ущерб в результате экономических соглашений. Но мы также должны исходить из того, что любые межправительственные договоренности в сфере экономики должны служить укреплению российского экономического потенциала», — сказал Георгий Новиков.

По его словам, по теме Курил между ведущими политическими силами страны сформировался консенсус, согласно которому они заявляют претензии на острова Курильской гряды, принадлежащие Российской Федерации.

России не стоит реагировать и предпринимать какие-то меры в связи с периодически возникающими в японской прессе сообщениями на тему надуманной курильской проблемы, отметил Новиков.

«Россия исходит из принципа суверенитета своей страны, из принципа территориальной целостности. <...> Мы должны обеспечить суверенитет страны, тем более что на этот счет внесены поправки в Конституцию», — добавил депутат.

Более того, политик отметил, что Япония была агрессором во Второй мировой войне, проиграла эту войну и не вправе требовать пересмотра ее итогов.

15 февраля член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Японии следует заключить с Россией мирный договор без всяких предварительных условий. Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония намерена упорно добиваться решения территориального вопроса с Россией.

7 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021