В Японии заявили о намерении вести настойчивые переговоры по Курилам

Япония намерена упорно добиваться решения территориального вопроса с Россией, заявил в понедельник, 15 февраля, генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като в ходе брифинга.

«Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — приводит его слова Kyodo News.

Кацунобу добавил, что после изменений в Конституции России в сентябре 2020 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил договоренность о том, чтобы ускорить переговоры о мирном договоре на основе декларации 1965 года.

7 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.

Избранный в 2020 году председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга ранее заявлял, что продолжит обсуждать с Россией вопрос принадлежности островов южной части Курил.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.