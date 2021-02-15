В Госдуме оценили готовность Токио продолжать переговоры с Москвой по Курилам

Японии следует заключить с Россией мирный договор без всяких предварительных условий, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в понедельник, 15 февраля.

Ранее в этот день генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония намерена упорно добиваться решения территориального вопроса с Россией.

«Ситуация, когда много десятков лет не заключен мирный договор, не может устраивать Москву. При этом никакого отчуждения территории от России быть не может. Это наши японские партнеры должны четко понимать. Вопрос территориальной принадлежности Курильских островов является для нас красной линией, и он закрыт раз и навсегда», — сказал Антон Морозов.

В то же время российские власти готовы садиться за стол переговоров с японцами и обсуждать различные варианты «усиления взаимоотношений», отметил парламентарий.

«Нас с Японией связывают очень серьезные экономические узы. Мы реализуем множество проектов на территории России с участием японских компаний. И посольство Японии активно работает в Москве и выстраивает взаимоотношения со всеми политическими силами, представленными в Российской Федерации. Мы отмечаем их активность и, конечно, хотели бы повернуть переговоры в конструктивное русло», — заключил депутат.

7 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.