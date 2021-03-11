Hyundai опубликовала изображение спортивного кроссовера Kona N

Корейская компания Hyundai опубликовала изображение спортивной версии компактного кроссовера Kona, автомобиль получит приставку N в названии и будет представлен в ближайшее время.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 11 марта в редакцию «Известий», автомобиль получит бамперы с красными вставками, новую решетку радиатора, большие воздухозаборники и видоизмененную головную оптику.

Кроме того, автомобиль оснастят выхлопной системой с двумя патрубками, спойлером с третьим стоп-сигналом и большими колесными дисками.

Кроссовер Hyundai Kona N также оснастят двухлитровым четырехцилиндровым турбированным мотором, работающим вместе с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. По предварительным данным, отдача агрегата составит 280 л.с.

10 февраля сообщалось, что Hyundai показала концепт Tiger X-1, который представляет собой шагающий автомобиль-трансформер, способный передвигаться по труднодоступной местности. По задумке разработчиков, такой аппарат мог бы, например, вести научно-исследовательскую деятельность не только на Земле, но и на других планетах, а также на Луне.