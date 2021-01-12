Hyundai выпустит спортивную версию кроссовера Kona

Корейская компания Hyundai в 2021 году выпустит спортивную версию компактного кроссовера Kona, которая получит название N. Об этом 12 января сообщает «Авторевю».

По данным издания, автомобиль оснастят двухлитровым четырехцилиндровым турбированным мотором, работающим вместе с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. По предварительным данным, отдача агрегата составит 280 л.с.

Внешне от обычного кроссовера Kona спортивная версия N будет отличаться иными бамперами, крупными патрубками выпускной системы, красными тормозными суппортами и большим спойлером на пятой двери.

Приоритетным рынком для модели Kona N станет Европа. О начале продаж автомобиля в России пока не сообщается.

1 декабря сообщалось, что «Хендэ Мотор СНГ» представила сервис онлайн-продаж автомобилей Hyundai.