Hyundai запустила онлайн-продажи автомобилей в России

Компания «Хендэ Мотор СНГ» представила сервис онлайн-продаж автомобилей Hyundai.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 1 декабря в редакцию «Известий», сервис охватывает весь процесс покупки от выбора автомобиля в наличии до его оплаты и позволяет приобрести новый автомобиль марки с любого цифрового устройства и из любой точки России.

Отмечается, что для выбора и совершения бесконтактной покупки автомобиля достаточно зайти в онлайн-шоурум Hyundai со своего компьютера, планшета или смартфона. При покупке понадобится внести аванс в размере 30 тыс. рублей.

Через несколько дней покупателю придет уведомление о доставке автомобиля в выбранный дилерский центр и необходимости внести остаточный платеж.

В заранее назначенные клиентом в личном кабинете день и время полностью готовый к эксплуатации автомобиль будет ждать владельца в дилерском центре без очередей и с полным пакетом всех оформленных документов.

30 ноября сообщалось, что Hyundai представила на российском рынке новый кроссовер Palisade. Стоимость автомобиля в зависимости от версии составляет от 3 149 000 рублей до 3 829 000 рублей.