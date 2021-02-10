Hyundai представила автомобиль для исследования Луны

Корейская компания Hyundai представила концепт Tiger X-1, который представляет собой шагающий автомобиль-трансформер, способный передвигаться по труднодоступной местности. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 10 февраля в редакцию «Известий».

Отмечается, что автомобиль способен решать различные задачи — от доставки грузов до ведения исследовательской деятельности, в том числе и на других планетах. Разработкой Tiger X-1 занимались специалисты специального подразделения автопроизводителя New Horizon Studios.

Hyundai Tiger X-1 получил четыре раскладные «ноги» с вмонтированными в них колесами. Колеса могут поворачиваться под разным углом. Машина может совершить разворот на 360 градусов вокруг своей оси.

Корпус устройства и «ноги» изготовлены при помощи 3D-печати из композитных материалов.

По задумке разработчиков, такой аппарат мог бы, например, вести научно-исследовательскую деятельность не только на Земле, но и на других планетах, а также на Луне.

3 февраля сообщалось, что Hyundai приступила к серийный испытаниям нового компактного кроссовера, который получил внутризаводское название AX-1. Премьера модели состоится в 2021 году. Автомобиль будет предлагаться в странах Юго-Восточной Азии, однако не исключено, что кроссовер станет глобальным автомобилем и доберется до других регионов.