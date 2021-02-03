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Hyundai выпустит новый компактный кроссовер

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Корейская компания Hyundai приступила к серийный испытаниям нового компактного кроссовера, который получил внутризаводское название AX-1. Об этом 3 февраля пишет Motor1.

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Отмечается, что премьера модели состоится в 2021 году. Автомобиль будет предлагаться в странах Юго-Восточной Азии, однако не исключено, что кроссовер станет глобальным автомобилем и доберется до других регионов.

По данным издания, в линейку двигателей войдут бензиновые трехцилиндровые литровые силовые агрегаты, которые будут работать с механической или роботизированной коробкой передач.

12 января сообщалось, что Hyundai в 2021 году выпустит спортивную версию компактного кроссовера Kona, которая получит название N. Автомобиль оснастят двухлитровым четырехцилиндровым турбированным мотором. По предварительным данным, отдача агрегата составит 280 л.с.

Приоритетным рынком для модели Kona N станет Европа. О начале продаж автомобиля в России пока не сообщается.

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