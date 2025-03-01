СКА досрочно вышел в плей-офф КХЛ

Петербургский хоккейный клуб (ХК) СКА обеспечил себе досрочный выход в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло после поражения 1 марта пекинского «Куньлунь Ред Стар» в матче с московским «Динамо».

Так, команда из Санкт-Петербурга после 60 матчей набрала 71 очко и занимает седьмое место в таблице Западной конференции. Таким образом, клуб уже не опустится ниже «Куньлуня», идущего девятым с 57 очками после 61 игры.

В Восточной конференции места в плей-офф гарантировали себе «Трактор», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Металлург» и «Авангард». Из Западной конференции помимо СКА в плей-офф вышли «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, московское и минское «Динамо», а также «Северсталь», напомнил «Спорт-Экспресс».

27 февраля сообщалось, что московский хоккейный клуб ЦСКА дома обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» и стал участником плей-офф турнира. В составе хозяев отличились нападающие Прохор Полтапов (23-я минута), Владислав Каменев (45-я), Кирилл Долженков (51-я), Денис Гурьянов (52-я), Иван Дроздов (57-я) и защитник Никита Нестеров (59-я).