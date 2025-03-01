Реклама
Прямой эфир
Общество
В Петербурге возбудили дело по факту обнаружения человеческих останков в чемоданах
Мир
Маск назвал разными цели Трампа и Зеленского во время встречи в Белом доме
Армия
ВС РФ «Искандером» ударили по военному полигону ВСУ в Днепропетровской области
Мир
В Абхазии произошла попытка вторжения на избирательный участок
Мир
На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры и судна в Одессе
Мир
Ле Пен заявила о вычеркивании Франции из процесса переговоров по Украине
Мир
В Совфеде предрекли провал планов ЕС по поддержке Украины без помощи США
Мир
Джорджеску заявил о намерении продолжить борьбу за пост президента Румынии
Спорт
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 0:0
Общество
Экс-посол Британии назвал ошибкой разрыв отношений Запада с РФ
Происшествия
В ДТП с участием фургона в Москве погиб один человек
Мир
В Абхазии завершилось голосование во втором туре президентских выборов
Мир
В Белом доме раскрыли меню сорванного обеда Трампа и Зеленского
Общество
Празднование Масленицы прошло в комплексе «Солнце Москвы»
Армия
В Минобороны России рассказали о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Мир
В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США
Спорт
В Ярославской области прошел чемпионат РФ по охотничьему биатлону

СКА досрочно вышел в плей-офф КХЛ

0
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Петербургский хоккейный клуб (ХК) СКА обеспечил себе досрочный выход в плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это произошло после поражения 1 марта пекинского «Куньлунь Ред Стар» в матче с московским «Динамо».

Так, команда из Санкт-Петербурга после 60 матчей набрала 71 очко и занимает седьмое место в таблице Западной конференции. Таким образом, клуб уже не опустится ниже «Куньлуня», идущего девятым с 57 очками после 61 игры.

В Восточной конференции места в плей-офф гарантировали себе «Трактор», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Металлург» и «Авангард». Из Западной конференции помимо СКА в плей-офф вышли «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, московское и минское «Динамо», а также «Северсталь», напомнил «Спорт-Экспресс».

До шестнадцати и дальше: в КХЛ почти определились участники плей-офф
За месяц до конца регулярного чемпионата интрига остается только внутри первых восьмерок

27 февраля сообщалось, что московский хоккейный клуб ЦСКА дома обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» и стал участником плей-офф турнира. В составе хозяев отличились нападающие Прохор Полтапов (23-я минута), Владислав Каменев (45-я), Кирилл Долженков (51-я), Денис Гурьянов (52-я), Иван Дроздов (57-я) и защитник Никита Нестеров (59-я).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025