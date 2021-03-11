Число случаев анафилаксии на вакцину Pfizer в Японии выросло до 25

В Японии число случаев анафилаксии после прививки от COVID-19 американской вакциной Pfizer/BioNTech возросло до 25. Об этом в четверг, 11 марта, сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны, передает ТАСС.

По данным ведомства, за минувшие сутки еще у восьми человек, которым был введен препарат, зафиксировали аллергическую реакцию. Кроме того, впервые анафилаксию подтвердили у мужчины. До этого все случаи были связаны с женщинами в возрасте 20–50 лет. Среди проявившихся симптомов были тошнота, головокружения, зуд, затруднение дыхания.

Накануне ответственный за проведение вакцинации министр по делам административной реформы Таро Коно отметил, что число случаев анафилаксии в Японии выше, чем в Европе и США. Минздрав Японии в связи с этим намерен подробно изучить эту ситуацию.

Первый случай анафилаксии после вакцинации препаратом Pfizer был выявлен в Японии 5 марта. Инцидент произошел с женщиной в возрасте от 30 до 40 лет. В течение пяти минут после введения вакцины у нее возникли кашель, отек век и зуд по всему телу, однако после приема лекарств ее состояние улучшилось.

2 марта сообщалось, что в Японии пожилая женщина скончалась после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. 60-летняя женщина не имела заболеваний или аллергических реакций. Ее вакцинировали 26 февраля внутримышечно препаратом Comirnaty (производство Pfizer).

По предварительной информации, смерть наступила от субарахноидального кровоизлияния. Эксперты планируют провести исследование, чтобы выяснить, была ли смерть пациентки связана непосредственно с вакцинацией.