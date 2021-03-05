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В Японии выявили первый случай анафилаксии после прививки Pfizer

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Первый случай анафилактического шока после прививки вакциной против COVID-19 американской компании Pfizer зафиксировали в Японии. Об этом сообщили в пятницу, 5 марта, в министерстве здравоохранения страны.

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По данным ведомства, инцидент произошел с женщиной в возрасте от 30 до 40 лет, пишет Kiodo. В течение пяти минут после введения вакцины у нее возникли кашель, отек век и зуд по всему телу, однако после приема лекарств ее состояние улучшилось.

Пока специалисты не могут установить, связано ли случившееся с применением препарата. В минздраве подчеркнули, что этот случай необходимо детально изучить. Там не исключили, что произошедшее могло быть следствием аллергической реакции, так как женщина страдает от астмы.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что в Японии пожилая женщина скончалась после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, передает НСН. 60-летняя женщина не имела заболеваний или аллергических реакций. Ее вакцинировали 26 февраля внутримышечно препаратом Comirnaty (производство Pfizer).

По предварительной информации, смерть наступила от субарахноидального кровоизлияния. Эксперты планируют провести исследование, чтобы выяснить, была ли смерть пациентки связана непосредственно с вакцинацией.

В конце прошлого месяца японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса и признал эффективность российского препарата «Спутник V». Он напомнил, что эффективность этого препарата составляет 92%. Эксперт призвал рассмотреть задействование этого препарата в Японии в среднесрочной перспективе.

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