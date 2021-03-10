Япония стала лидером по случаям анафилаксии после прививки вакциной Pfizer

Чиновник уточнил, что количество случаев аллергической реакции после вакцинации данным препаратом к среде достигло 17. По данным издания Yomiuri , все пациенты, у которых зафиксирован анафилактический шок, являются женщинами. От них поступили жалобы на такие симптомы, как тошнота, зуд и удушье. Отмечается, что после медикаментозного лечения во всех случаях наступило улучшение.

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По словам Коно, количество случаев аллергической реакции немедленного типа в стране больше, чем в западных государствах.

Первый случай анафилаксии после вакцинации препаратом Pfizer был выявлен в Японии 5 марта. Инцидент произошел с женщиной в возрасте от 30 до 40 лет. В течение пяти минут после введения вакцины у нее возникли кашель, отек век и зуд по всему телу, однако после приема лекарств ее состояние улучшилось.

2 марта сообщалось, что в Японии пожилая женщина скончалась после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. 60-летняя женщина не имела заболеваний или аллергических реакций. Ее вакцинировали 26 февраля внутримышечно препаратом Comirnaty (производство Pfizer).

По предварительной информации, смерть наступила от субарахноидального кровоизлияния. Эксперты планируют провести исследование, чтобы выяснить, была ли смерть пациентки связана непосредственно с вакцинацией.