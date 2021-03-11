Криштиану Роналду может летом покинуть «Ювентус»

В конце текущего футбольного сезона португальский форвард Криштиану Роналду может покинуть итальянский клуб «Ювентус». Об этом в своем Twitter сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Контракт португальца с туринской командой действует до 2022 года, согласно нему зарплата нападающего составляет €31 млн в год.

«Она слишком высока и в клубе рассматривают возможность продажи Роналду летом», — написал Скира.

Этой ситуацией намерен воспользоваться «Интер Майами», принадлежащий бывшему английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, особенно учитывая информацию о намерении ПСЖ и «Манчестер Сити» бороться за португальца. Бекхэм намерен лично убедить Роналду закончить свое выступление в европейской лиге после текущего сезона и завершить карьеру во Флориде.

2 марта Роналду в матче 25-го тура чемпионата Италии забил свой 20-й гол в текущем сезоне в серии А. Таким образом, португалец стал первым в истории футболистом, который забивал минимум 20 мячей в рамках национальных чемпионатов 12 сезонов подряд.

3 февраля Роналду был признан лучшим футболистом десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

36-летний Роналду является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. За «Ювентус» он выступает с 2018 года. Ранее Криштиану Роналду выступал за мадридский «Реал» (2009–2018), английский «Манчестер Юнайтед» (2003–2009) и лиссабонский «Спортинг» (2002–2003).