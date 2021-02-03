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Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе

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Португальский нападающий итальянского ФК «Ювентус» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

На втором месте оказался защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и испанской сборной Серхио Рамос, а замкнул тройку лидеров вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер.

Ранее, 11 января, сообщалось, что Криштиану Роналду повторил абсолютный мировой рекорд по количеству забитых голов в официальных матчах.

Свой 759-й гол 35-летний футболист забил в матче 17-го тура серии А против «Сассуоло» (3:1).

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