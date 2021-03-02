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Клуб Бекхэма в MLS работает над приглашением Роналду

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», который принадлежит бывшему английскому футболисту Дэвиду Бекхэму. Об этом 1 марта сообщает Todo Fichajes.

Отмечается, что предложение скоро попадет «на стол» португальца. По информации портала, Бекхэм намерен лично убедить 36-летнего Роналду закончить свое выступление в европейской лиге после текущего сезона и завершить карьеру во Флориде.

Контракт Роналду с туринским клубом истекает летом 2022 года, и стороны пока не уверены, будет ли соглашение продлено, напоминает «Газета.ру».

Этой ситуацией и намерен воспользоваться «Интер Майами», особенно учитывая информацию о намерении ПСЖ и «Манчестер Сити» бороться за португальца.

Осенью 2019 года от перехода в «Интер Майами» отказался Лионель Месси.

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