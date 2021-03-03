Роналду установил новый рекорд по результативности в футболе

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:0) забил свой 20-й гол в текущем сезоне в серии А.

Таким образом, 36-летний португалец стал первым в истории футболистом, который забивал минимум 20 мячей в рамках национальных чемпионатов 12 сезонов подряд, пишет портал Football Tweet.

2009/10: 26 ⚽

2010/11: 40 ⚽

2011/12: 46 ⚽

2012/13: 34 ⚽

2013/14: 31 ⚽

2014/15: 48 ⚽

2015/16: 35 ⚽

2016/17: 25 ⚽

2017/18: 26 ⚽

2018/19: 21 ⚽

2019/20: 31 ⚽

2020/21: 20* ⚽ pic.twitter.com/VsjD4ndTEz — Football Tweet (@Football__Tweet) March 2, 2021

Ранее Криштиану Роналду выступал за мадридский «Реал» (2009–2018), английский «Манчестер Юнайтед» (2003–2009) и лиссабонский «Спортинг» (2002–2003), напоминает «Спорт-Экспресс».

3 февраля Роналду был признан лучшим футболистом десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).