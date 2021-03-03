Роналду установил новый рекорд по результативности в футболе
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:0) забил свой 20-й гол в текущем сезоне в серии А.
Таким образом, 36-летний португалец стал первым в истории футболистом, который забивал минимум 20 мячей в рамках национальных чемпионатов 12 сезонов подряд, пишет портал Football Tweet.
2009/10: 26 ⚽— Football Tweet (@Football__Tweet) March 2, 2021
2010/11: 40 ⚽
2011/12: 46 ⚽
2012/13: 34 ⚽
2013/14: 31 ⚽
2014/15: 48 ⚽
2015/16: 35 ⚽
2016/17: 25 ⚽
2017/18: 26 ⚽
2018/19: 21 ⚽
2019/20: 31 ⚽
2020/21: 20* ⚽ pic.twitter.com/VsjD4ndTEz
Ранее Криштиану Роналду выступал за мадридский «Реал» (2009–2018), английский «Манчестер Юнайтед» (2003–2009) и лиссабонский «Спортинг» (2002–2003), напоминает «Спорт-Экспресс».
3 февраля Роналду был признан лучшим футболистом десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).