Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минторг США опубликовал список попавших под санкции из-за Навального компаний
Общество
Цены на цветы не снизятся до конца марта
Экономика
Летом банки обяжут обратно выкупать проданные обманом продукты
Мир
ВОЗ заявила о росте на 7% заболеваемости коронавирусом за неделю
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Петропавловска-Камчатского
Мир
МИД обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела России
Мир
Саркози исключил возможность выдвижения в президенты Франции в 2022 году
Общество
Названы даты сдачи ОГЭ для девятиклассников
Мир
В Совфеде пообещали ответ на санкции США с учетом интересов России

Роналду установил новый рекорд по результативности в футболе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Специи» (3:0) забил свой 20-й гол в текущем сезоне в серии А.

Таким образом, 36-летний португалец стал первым в истории футболистом, который забивал минимум 20 мячей в рамках национальных чемпионатов 12 сезонов подряд, пишет портал Football Tweet.

Ранее Криштиану Роналду выступал за мадридский «Реал» (2009–2018), английский «Манчестер Юнайтед» (2003–2009) и лиссабонский «Спортинг» (2002–2003), напоминает «Спорт-Экспресс».

3 февраля Роналду был признан лучшим футболистом десятилетия в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021