Конгресс США раскритиковал Блинкена за «недостаточные санкции» по СП-2

В Конгрессе США раскритиковали американского госсекретаря Энтони Блинкена в связи с «недостаточными», по мнению ряда законодателей, санкциями против проекта «Северный поток-2». Об этом в среду, 10 марта, заявили представители законодательного органа на слушаниях в нижней палате Конгресса, которые транслируются на сайте ведомства.

По словам старшего республиканца комитета по иностранным делам США Майкла Маккола, если американские власти позволят построить трубопровод, то данное решение ознаменует победу России.

Он также отметил, что «сильные заявления администрации США не подтверждаются столь же мощными действиями».

Ранее, 9 марта, Соединенные Штаты подтвердили намерение и дальше противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2».

8 марта ряд республиканцев в палате представителей конгресса в письме Блинкену выразили обеспокоенность по поводу отсутствия ограничительных мер в отношении организаций, занятых в строительстве газопровода, со стороны администрации президента страны Джо Байдена.

Конгрессмены привели список компаний, связанных с реализацией газопровода, против которых не были введены ограничения, и призвали рассмотреть возможные санкции в отношении них.

6 марта председатель крупнейшей в Европарламенте фракции Европейская народная партия Манфред Вебер призвал Евросоюз при необходимости использовать проект «Северный поток – 2» (СП-2) в качестве политического инструмента против России.

22 февраля США внесли в санкционный список занятое в строительстве «Северного потока – 2» судно «Фортуна» и компанию-владельца «КВТ-Рус», однако и корабль, и компания уже находились к тому времени в списке ограничений по другому закону — «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Соединенные Штаты еще в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. Под угрозами ограничений из проекта вышел ряд европейских компаний — партнеров проекта.

При этом большинство стран ЕС поддерживают строительство и выступают за скорейшее завершение проекта.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.