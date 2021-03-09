Республиканцы обратились к госсекретарю США из-за обеспокоенности по «СП-2»

Ряд республиканцев в палате представителей Конгресса США обратились в письме к госсекретарю Энтони Блинкену и выразили обеспокоенность в связи с российским газопроводом «Северный поток — 2» (СП-2) и действиями администрации президента страны Джо Байдена в вопросе санкций США по данному вопросу.

В письме отмечается, что представители Республиканской партии США озабочены тем, что заявления властей страны против строительства газопровода не подкрепляют соответствующими реальными действиями, пишет «РИА Новости».

Также в своем обращении конгрессмены привели список из 15 судов и ряда компаний, которые связаны с проектом и против которых не были введены ограничительные меры. Республиканцы призвали как можно скорее рассмотреть возможные действия в отношении них.

Ранее американский сенатор-республиканец Тед Круз заблокировал утверждение Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из-за отсутствия новых санкций США в отношении газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. Под угрозами санкций из проекта вышел ряд европейских компаний — партнеров проекта, в частности 4 марта это сделала немецкая компания Uniper.