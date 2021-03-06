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В США блокируют назначение главы ЦРУ из-за отсутствия санкций по СП-2

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Американский сенатор-республиканец Тед Круз блокирует утверждение Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из-за отсутствия новых санкций США в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом 5 марта он написал в Twitter.

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«Я перестану задерживать назначение, когда администрация [президента США Джо] Байдена выполнит свое юридическое обязательство налагать санкции на корабли и компании, строящие трубопровод [президента РФ Владимира] Путина. Соблюдайте закон. Перестаньте мягко относиться к России», — указал Круз.

По информации Bloomberg, республиканец требует, чтобы Госдеп представил сенаторам новые ограничения против «Северного потока — 2» раньше установленного срока.

При этом агентство отмечает, что любой законодатель может затянуть окончательное голосование, однако комитет сената по разведке единогласно одобрил кандидатуру Бернса, а потому он легко получит должность директора ЦРУ.

4 марта представитель Госдепартамента Нед Прайс не исключил дальнейших мер американских властей против реализации трубопровода «Северный поток — 2».

Днем ранее кандидат на пост госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что предпримет все усилия для остановки строительства российского газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. Под угрозами санкций из проекта вышел ряд европейских компаний — партнеров проекта.

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