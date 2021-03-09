США подтвердили намерение и дальше противостоять «Северному потоку – 2»

Соединенные Штаты подтвердили намерение и дальше противостоять строительству российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во вторник, 9 марта.

Отвечая на вопрос о том, что ряд республиканцев в конгрессе США призвали госсекретаря Энтони Блинкена разъяснить отсутствие санкций в отношении некоторых организаций, связанных со строительством газопровода, Прайс заявил, что усилия ведомства остаются прежними, а администрация сфокусирована на том, чтобы предотвратить завершение проекта, пишет ТАСС.

8 марта ряд республиканцев в палате представителей конгресса в письме Блинкену выразили обеспокоенность по поводу отсутствия ограничительных мер в отношении организаций, занятых в строительстве газопровода «Северный поток – 2», со стороны администрации президента страны Джо Байдена.

Конгрессмены привели список компаний, связанных с реализацией газопровода, против которых не были введены ограничения, и призвали рассмотреть возможные санкции в отношении них.

1 марта сообщалось, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.