Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Госдеп допустил введение новых санкций против «Северного потока — 2»
Мир
В Турции выявили более 41 тыс. случаев британского штамма SARS-CoV-2
Мир
Конгресс США принял план Байдена в $1,9 трлн по помощи экономике
Мир
Указ Зеленского по оппозиционным каналам обжаловали в Верховном суде
Интернет
Роскомнадзор уведомил Twitter о возможной полной блокировке
Наука
Космонавты загерметизировали все трещины на МКС
Общество
Минтруд обновит правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет
Мир
Делегация сухопутных войск НАТО прибыла на Украину
Интернет
Google оплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Источники сообщили об обсуждении возможности отставки министра спорта РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос об отставке министра спорта России Олега Матыцина обсуждается в правительстве РФ и администрации президента с середины прошлой недели. Об этом сообщили «Известиям» сразу несколько источников в Минспорта, РУСАДА и ОКР.

«Верю, что Игры в Токио состоятся и мы выступим под своим флагом»
Министр спорта РФ Олег Матыцин — о финансовых потерях из-за коронавируса, скандалах в фигурном катании и борьбе с допингом

Информация о вероятной отставке Олега Матыцина появилась во вторник 9 марта в Telegram-канале Baza. В сообщении утверждалось, что министр уже написал заявление об уходе, а вместе с ним должности покинут его заместители. Пресс-служба ведомства оперативно опровергла эту новость.

Однако Олег Матыцин, помимо руководства Минспорта, также является президентом Международной федерации университетского спорта (FISU). Вердикт CAS запрещает российским чиновникам совмещать основную работу с руководящими должностями в международных спортивных организациях.

Как сообщил «Известиям» источник в министерстве, если CAS будет жестко настаивать на отказе от совмещения этих постов, 56-летний функционер выберет FISU.

И в этом его поддержит отечественное спортивное сообщество — чтобы сохранить гражданина РФ во главе влиятельной международной организации.

Еще один источник, работающий в одной спортивных из федераций, сообщил «Известиям», что Матыцин уже не первый день проводит консультации с представителями правительства и администрации президента РФ на предмет того, в пользу какой из организаций ему лучше сделать выбор в случае необходимости покончить с совмещением.

Также источники «Известий» в спортивном ведомстве добавили, что к возможной отставке не имеют отношения задержания ряда сотрудников Минспорта — как осенью, так и в начале этого года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пост не сдал: стоит ли ждать отставки Олега Матыцина

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021