Пост не сдал: стоит ли ждать отставки Олега Матыцина

Вопрос об отставке министра спорта России Олега Матыцина обсуждается с середины прошлой недели несмотря на то, что накануне ведомство опровергло информацию о его уходе. Решения по этому вопросу еще нет, но, по информации «Известий», причиной кадровых перестановок в руководстве Минспорта могут стать санкции Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Вердикт CAS запрещает российским чиновникам совмещать основную работу с руководящими должностями в международных спортивных организациях. А задержания ряда сотрудников Минспорта — как осенью, так и в начале этого года — никак не связаны с возникшей ситуацией, утверждают источники «Известий» в спортивном ведомстве.

Олег Матыцин, помимо руководства Минспорта, также является президентом Международной федерации университетского спорта (FISU). Как сообщил «Известиям» источник в министерстве, если CAS будет жёстко настаивать на отказе от совмещения этих постов, 56-летний функционер выберет FISU. И в этом его поддержит отечественное спортивное сообщество — чтобы сохранить гражданина РФ во главе влиятельной международной организации.

Слухи об уходе

Информация о вероятной отставке Олега Матыцина появилась во вторник 9 марта в Telegram-канале Baza. В сообщении утверждалось, что министр уже написал заявление об уходе, а вместе с ним должности покинут его заместители. Пресс-служба ведомства оперативно опровергла эту новость. Однако, как сообщили «Известиям» сразу несколько источников в Минспорта, РУСАДА и ОКР, вопрос о смене министра обсуждается в правительстве РФ и администрации президента с середины прошлой недели. И причиной тому, как утверждают собеседники редакции, являются санкции со стороны CAS.

Спортивная надежда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Справка «Известий» В декабре 2020 года суд в Лозанне рассмотрел апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении нашей организации статуса несоответствия. Данный вердикт был принят исполкомом WADA в декабре 2019 года. Он включал целый пакет санкций, среди которых четырёхлетний запрет нашим спортсменам выступать под своей символикой и блокирование для российских чиновников входить в руководящие органы международных спортивных организаций. Причиной такого решения стали обвинения в редактировании базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана WADA в январе 2019 года.

В декабре 2020 года CAS по итогам апелляции РУСАДА сократил четырёхлетний запрет до двух лет. Но запрет касательно работы чиновников на этот же период во главе международных федераций остался.

— Запрет касается не граждан России в целом, а государственных служащих, — пояснил «Известиям» источник в Минспорте. — Поэтому, если CAS, WADA и МОК будут ставить вопрос ребром, Матыцину придётся выбирать, где он хочет продолжать работу — в качестве министра или президента FISU.

Источник в РУСАДА сообщил, что международные чиновники недовольны исполнением решений CAS. По их мнению, люди, занимающие государственные должности, должны незамедлительно покинуть посты в общественных спортивных организациях, будь то национальные федерации или международные структуры. В частности, казус случился с президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Петром Ивановым.

Спортивная надежда Петр Иванов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он был избран на этот пост в декабре, а в январе его назначили на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В феврале Иванов покинул ВФЛА, но было объявлено, что уход временный — до 17 декабря 2022 года, когда предполагается окончание срока действия санкций.

— World Athletics удовлетворил такой формат ухода Иванова, но в случае с Матыциным ситуация другая, — пояснил «Известиям» источник в ВФЛА. — Сейчас российские юристы изучают устав FISU, чтобы окончательно дать оценку, может ли аналогичным образом временно уйти их президент. Но в любом случае до декабря 2022 года одну из должностей Олегу Васильевичу скорее всего придётся покинуть.

Международный вектор

Ещё один источник, работающий в одной спортивных из федераций, сообщил «Известиям», что Матыцин уже не первый день проводит консультации с представителями правительства и администрации президента РФ на предмет того, в пользу какой из организаций ему лучше сделать выбор в случае необходимости покончить с совмещением.

По словам источника, сам Матыцин хочет остаться во главе FISU, и значительная часть высокопоставленных лиц разделяет его точку зрения и хочет сохранить влияние российского спорта в международном пространстве.

Спортивная надежда Олег Матыцин во время церемонии передачи флага FISU на церемонии закрытия XXIX Всемирной зимней универсиады, 2019 год Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Терять своего соотечественника во главе FISU никак нельзя — у нас и так представительство в международных организациях за последние годы значительно снизилось, — пояснил «Известиям» источник в РУСАДА. — Матыцин — один из немногих россиян, занимающих такие крупные международные посты и пользующихся доверием иностранных спортивных структур. Его и министром назначали с расчётом, что он сможет использовать свои контакты в столь непростое для нашего спорта время. И уход из FISU существенно снизит его возможности во главе Минспорта.

Получить официальные комментарии Минспорта и самого Олега Матыцина на момент публикации «Известиям» не удалось.

— С точки зрения формулировок решения CAS, Матыцину, на мой взгляд, придётся выбирать одну из своих нынешних должностей, — заявил «Известиям» спортивный юрист Артём Пацев. — Потому что формально решение суда не оставляет ему возможности совмещать эти две функции. Не знаю, собирается ли он на самом деле уходить, и связано ли это с вышеупомянутыми санкциями. Но такое вполне возможно.

Юрист пояснил, что решение CAS чётко указывает: министры и заместители министров не могу занимать управленческие должности в разных органах международных организаций, являющихся подписантами кодекса WADA, включая исполкомы и наблюдательные советы. Правда, там не написано конкретно про президентов и вице-президентов. В решении указаны только boards, а это как раз исполкомы, советы и другие коллегиальные органы управления. Но дело в том, уточнил Артем Пацев, что почти в любой такой организации президент является членом этих исполкомов. Поэтому вряд ли тот же Матыцин может выйти из исполкома FISU, но остаться президентом, совмещая это с должностью министра.

Спортивная надежда Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst

Между тем, по словам источников в самом ведомстве, возможный уход министра не связан с задержаниями ряда связанных с ведомством чиновников, как утверждали ранее ряд СМИ.

Осенью обвинение в растратах было предъявлено главе Центра спортивной подготовки Минспорта Александру Кравцову. В феврале правоохранительные органы задержали заместителя директора Департамента управделами и контроля Минспорта РФ Антонину Кузнецову и экс-главу АНО «Арена-2018» Олега Галая. Но все три чиновника не были «людьми» Матыцина.

— Галай вообще не имеет отношения к нынешнему руководству Минспорта, — пояснил источник в ведомстве. — А Кравцов и Кузнецова пришли на свои посты уже давно и достались Матыцину в наследство от Виталия Мутко и Павла Колобкова.

Олег Матыцин возглавил Министерство спорта РФ 21 января 2020 года. Он сменил на этом посту Павла Колобкова. Президентом FISU впервые был избран в 2015 году, а в 2019 году был переизбран на новый четырёхлетний срок.