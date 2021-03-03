Суд отправил под домашний арест замглавы департамента управделами Минспорта

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы департамента управления делами Минспорта РФ Антонину Кузнецову, сообщает 3 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Суд отправил замглавы департамента управделами Минспорта РФ Кузнецову под домашний арест. Она подозревается по ч. 4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Подробности агентством не приводятся.

Как следует из информации на сайте Минспорта, департамент управделами осуществляет деятельность по вопросам исполнения приказов, решений, распоряжений и поручений министра спорта, а также ведет координационную работу по документационному обеспечению и контроль за своевременным и объективным рассмотрением обращений граждан.

Ранее, в сентябре прошлого года, сообщалось об аресте по делу о растрате директора центра подготовки сборных команд РФ Александра Кравцова.

Ходатайство следствия об аресте чиновника получил Басманный суд Москвы.

По версии следствия, чиновник с 1 января 2015 года по конец 2017-го начислял зарплату фиктивным сотрудникам. Сумма ущерба составила около 14 млн рублей, сообщает агентство.