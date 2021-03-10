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Социальные пенсии россиян с 1 апреля проиндексируют на 3,4%

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В России с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. В результате проведения индексации средний размер выплаты составит 10 183 рублей. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

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Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и размещен для общественного осуждения. Согласно действующему законодательству, индексация будет производиться с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за минувший год, отметили в ведомстве.

«Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что на индексацию до конца текущего года из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей. Индексация затронет 3,9 млн граждан. Речь идет о получателях социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

В ведомстве также напомнили, что получателями социальных пенсий являются граждане, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.

«У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня», — уточнили в Минтруде.

Ранее в этот же день глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам сформированы, и правительство уже передало их в администрацию президента Владимира Путина.

В январе в ходе совещания президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что сбоев при индексации пенсий не произойдет. В свою очередь, Котяков заявил, что индексация пенсий в 2021 году будет выше уровня инфляции, повышенные выплаты получат 32 млн человек.

В том же месяце в Госдуму внесли законопроект о возможности проведения в течение года дополнительной индексации пенсий.

Предполагалось, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

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