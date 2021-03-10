Новак спрогнозировал восстановление добычи нефти в РФ в апреле на 45%

Добычу нефти в России в апреле восстановят на 45%. Об этом в среду, 10 марта, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, суточная добыча составит 890 баррелей.

«В результате этих договоренностей для России общее восстановление добычи, если брать с начала действия соглашения ОПЕК+, уже составит 890 тыс. баррелей в сутки — это 45% от максимального уровня сокращения, которое было в мае-июне прошлого года», — отметил он в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Ранее в этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что России и Саудовской Аравии необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+.

В начале марта состоялся министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в ходе которого были рассмотрены потенциальные объемы добычи стран — членов альянса в апреле. Заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в следующем месяце.

Новак по итогам мероприятия сообщил, что в феврале Россия более чем на 100% исполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

Тогда же он сообщил, что Москва увеличит добычу нефти в апреле на согласованные 130 тыс. баррелей в сутки, это важно для удовлетворения сезонного спроса на внутреннем рынке. Он отметил, что страны ОПЕК+ сохранят в апреле нефтедобычу на уровне марта. При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана.