Эрдоган назвал сроки начала строительства в Турции 4-го блока АЭС «Аккую»

Строительство четвертого блока первой в Турции атомной электростанции «Аккую» начнется в 2022 году. Об этом заявил в среду, 10 марта, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Церемония строительства четвертого реактора АЭС «Аккую» пройдет в следующем году, и я надеюсь, что мы (с президентом России Владимиром Путиным. — Ред.) примем в ней участие», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что строительство АЭС является одним из символов турецко-российского сотрудничества.

По словам турецкого лидера, возведение атомной электростанции «является стратегическим шагом на пути к обеспечению безопасности энергоснабжения Турции».

Путин и Эрдоган участвуют в режиме видеоконференции в церемонии начала сооружения третьего энергоблока АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин. В рамках мероприятия они дали старт его строительства.

Глава российского государства со своей стороны заявил, что слаженные усилия России и Турции позволяют обеспечить строительство АЭС «Аккую» в срок, несмотря на пандемию коронавируса. По словам Путина, атомная электростанция внесет серьезный вклад в энергетическую безопасность Турции.

Ранее в этот же день Эрдоган напомнил, что соглашение по АЭС было подписано в 2010 году, уже в апреле 2018 года был заложен фундамент первого реактора. Первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2023 году.

АЭС станет первой на территории Турции. Она включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками, каждый из них мощностью 1,2 тыс. МВт. Проект впервые в мире реализуется по модели build-own-operate, в соответствии с которой Россия построит АЭС, будет ею владеть и эксплуатировать.

Церемония по закладке фундамента АЭС «Аккую» состоялась в рамках визита президента России Владимира Путина в Анкару в апреле 2018 года.