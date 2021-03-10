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Эрдоган заявил о прорыве Турции в сфере энергетики благодаря АЭС «Аккую»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал проект строительства первой в стране атомной электростанции «Аккую» инвестицией, которая позволила республике сделать крупнейший прорыв в сфере энергетики. Об этом он заявил в среду, 10 марта.

Энергетика сотрудничества
Президенты России и Турции дали старт строительству АЭС «Аккую» и обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений

В ходе выступления в Анкаре турецкий лидер подчеркнул экономическую значимость АЭС, пишет агентство Anadolu.

«В 2010 году было подписано соглашение по АЭС «Аккую». В апреле 2018 года был заложен фундамент первого реактора АЭС, а первый энергоблок будет введен в эксплуатацию уже в 2023 году», — сказал Эрдоган, отметив, что четыре энергоблока станции способны покрыть 10% потребностей страны в электроэнергии.

Также глава республики добавил, что Турция «является страной, совершившей крупнейший прорыв в области энергетики», пишет ТАСС.

«Одна из наших крупнейших инвестиций — АЭС «Аккую», — подчеркнул он.

Церемония по закладке фундамента АЭС «Аккую» состоялась в рамках визита президента России Владимира Путина в Анкару в апреле 2018 года.

АЭС станет первой на территории Турции. Она включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками, каждый из них мощностью 1,2 тыс. МВт. Проект впервые в мире реализуется по модели build-own-operate, в соответствии с которой Россия построит АЭС, будет ею владеть и эксплуатировать.

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