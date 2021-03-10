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Путин оценил усилия России и Турции в строительстве АЭС «Аккую»

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Слаженные усилия России и Турции позволяют обеспечить строительство АЭС «Аккую» в срок, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в среду, 10 марта, заявил президент РФ Владимир Путин.

Энергетика сотрудничества
Президенты России и Турции дали старт строительству АЭС «Аккую» и обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений

Российский лидер с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду принимают участие в церемонии начала строительства энергоблока № 3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин.

«Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов — атомщиков, инженеров, рабочих — позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком. При этом успешно решаются самые сложные конструкторско-монтажные, технологические задачи. Последовательной реализации проекта «Аккую» не смогли помешать даже известные трудности, связанные с пандемией коронавируса», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая безопасность сотрудников, занятых в проекте, обеспечивается на самом высоком уровне.

Путин поздравил с началом нового важного этапа осуществления масштабного совместного российско-турецкого проекта, отметив, что сегодня главы государств дают старт заливке бетона в основание уже третьего по счету энергоблока из четырех.

Президент РФ также выразил уверенность, что успешная реализация атомной электростанции выведет на новый уровень сотрудничество России и Турции в энергетике.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт.

Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — «строй—владей—эксплуатируй». Стоимость строительства оценивается в порядка $20 млрд.

Церемония по закладке фундамента АЭС «Аккую» состоялась в рамках визита президента России в Анкару в апреле 2018 года. Строительство первого энергоблока АЭС началось с участием госкорпорации «Росатом».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство 4-го блока первой в стране атомной электростанции «Аккую» начнется в 2022 году, а первый энергоблок введут в эксплуатацию уже в 2023 году

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