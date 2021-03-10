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Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего блока АЭС «Аккую»

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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта дали старт строительству третьего блока АЭС «Аккую» в Турции.

Энергетика сотрудничества
Президенты России и Турции дали старт строительству АЭС «Аккую» и обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений

Мероприятие проходило по видеосвязи. Путин поблагодарил Эрдогана за предложение провести эту церемонию.

«Разрешаю. Начинайте», — сказал российский лидер.

После этого в Турции были нажаты символические красные кнопки, обозначающие старт строительства.

Ранее в ходе церемонии начала сооружения энергоблока № 3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин российский лидер подчеркнул, что слаженные усилия РФ и Турции позволяют обеспечить строительство АЭС в срок, несмотря на пандемию коронавируса.

Путин поздравил с началом нового важного этапа осуществления масштабного совместного российско-турецкого проекта и выразил уверенность, что успешная реализация атомной электростанции выведет на новый уровень сотрудничество России и Турции в энергетике.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что строительство 4-го блока первой в стране атомной электростанции начнется в 2022 году.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — «строй—владей—эксплуатируй». Стоимость строительства оценивается в порядка $20 млрд.

Строительство первого энергоблока АЭС с участием госкорпорации «Росатом» началось в апреле 2018 года. Тогда же состоялась церемония по закладке фундамента станции в рамках визита президента России Владимира Путина в Анкару. Пуск первого блока запланирован в 2023 году, затем каждый год будет запускаться по блоку.

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