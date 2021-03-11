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Врач рассказал о способах выявления новых мутаций коронавируса

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Диагностика различных мутаций коронавирусной инфекции осуществляется несколькими способами. Их перечислил «Известиям» рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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По его словам, для выявления вируса применяется в основном метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени, реже специалисты используют антигенные тесты.

Поздняков подчеркнул, что эксперты, которые производят реагенты ПЦР, в результате исследования мутаций коронавируса указали, что при тестировании эффективность обнаружения инфекции не снижается, так как реагенты не «видят» вариации вируса из Британии, ЮАР, Бразилии и т.д. Однако для клинической диагностики и лечения конкретного пациента определение штамма не имеет значения.

В эпидемиологической же диагностике важно определить тип COVID-19 и территорию его распространения. Для этого проводится сбор «ПЦР-положительных» образцов биологического материала, взятого у пациента, затем вся вирусная РНК исследуется на предмет наличия того или иного штамма, после чего определяется его география.

Инфекционист добавил, что изучение территорий распространение более заразных типов коронавиурса позволит проводить необходимые мероприятия для стабилизации эпидемиологической ситуации и избежания повторных случаев заболевания.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что штамм распространяется на 70% быстрее своего предшественника. Многие страны ограничили транспортное сообщение с Соединенным Королевством, а в самой стране были ужесточены противокоронавирусные меры.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. К концу января она была выявлена в 31 стране мира. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.

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