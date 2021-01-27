«Британский» тип коронавируса обнаружили уже в 70 странах

«Британский» тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах, южноафриканский — в 31. Об этом в среду, 27 января, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«С момента последнего обновления 19 января вариант VOC-202012/01 был обнаружен еще в десяти странах. По состоянию на 25 января, в общей сложности 70 стран во всех шести регионах ВОЗ сообщили либо о завозных случаях, либо о передаче этого варианта внутри сообществ», — отмечается в бюллетене, опубликованном на официальном сайте организации.

Мутация же вируса из ЮАР зафиксирована в 31 государстве в пяти регионах ВОЗ.

21 января ВОЗ сообщала о наличии мутации коронавируса, первоначально выявленной в Великобритании, на территории 60 государств, а мутации из Южно-Африканской Республики — на территории 23 стран.

В этот же день ученые заявили, что штамм коронавирусной инфекции, выявленный в ЮАР, представляет существенный риск повторного заражения. Уточняется, что он обладает резистентностью к антителам, накопленным в организме переболевшего COVID-19 человека.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.