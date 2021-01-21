Ученые предупредили об особой опасности штамма коронавируса из ЮАР

Штамм коронавирусной инфекции, выявленный в ЮАР, представляет существенный риск повторного заражения. Об этом в четверг, 21 января, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на предварительное исследование.

Как поясняют авторы материала, новые варианты коронавируса из Великобритании, Бразилии и ЮАР имеют мутации спайкового белка. Это позволяет вирусу оставаться в человеческих клетках и вызывать заражение.

Однако эксперты выразили беспокойство именно из-за свойств мутации, присутствующей в вариантах коронавируса из ЮАР и Бразилии. Уточняется, что она обладает резистентностью к антителам, накопленным в организме переболевшего COVID-19 человека.

«Несмотря на то что многие люди уже были инфицированы SARS-CoV-2 по всему миру и, как предполагается, накопили определенный уровень иммунитета, новые варианты, такие как 501Y.V2, представляют значительный риск повторного заражения», — подчеркнули авторы исследования.

Также они выразили мнение о том, что результаты могут повлиять на применение лечения заболевших с помощью плазмы крови перенесших COVID-19 людей. Также информация может повлиять на эффективность существующих вакцин, в основе которых лежит иммунная реакция на спайковый белок вируса.

Тем не менее ученые добавили, что необходимо проведение дополнительных исследований.

Накануне, 21 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что британский штамм коронавирусной инфекции распространился по территории уже 60 государств. Южноафриканский тип инфекции, которому присвоили маркировку 501Y.V2, зафиксировали в общей сложности в 23 странах. Известно, что британский вариант распространяется быстрее изначального варианта SARS-CoV-2.