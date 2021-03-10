«Аэрофлот» получил допуски на рейсы в Тунис, Доминикану и Катар

Компания «Аэрофлот» получила допуски на регулярные рейсы из Москвы в Монастир (Тунис), Пунта-Кану (Доминикана) и Доху (Катар). Об этом говорится 10 марта в приказе Росавиации.

Кроме того, лоукостер «Победа» получила допуски на полеты из Москвы в грузинский Тбилиси и итальянский город Болонью «за счет передачи от авиакомпании «Аэрофлот». Также «Победа» сможет выполнять регулярные рейсы из Москвы в Палермо (Италия) и Дубай (ОАЭ).

В Росавиации напомнили, что решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении авиасообщения по международным маршрутам. Допуск дает право компании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

5 марта сообщалось, что «Аэрофлот» со 2 апреля начнет совершать перелеты из Москвы на Сейшельские острова. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам. Согласно расписанию рейсов на сайте авиакомпании, цена билет экономкласса в один конец составляет от 28 892 рублей без багажа и от 31 577 рублей с багажом.