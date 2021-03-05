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«Аэрофлот» со 2 апреля откроет рейсы на Сейшелы

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Авиакомпания «Аэрофлот» со 2 апреля начнет летать из Москвы на Сейшельские острова. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в пятницу, 5 марта.

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«Аэрофлот» начнет выполнять регулярные рейсы на Сейшельские острова (остров Маэ) со 2 апреля», — указали в пресс-службе.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам.

Согласно расписанию рейсов на сайте компании, билет экономкласса в один конец стоит от 28 892 рублей без багажа и от 31 577 рублей с багажом.

Ранее в пятницу министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов заявил, что начнут принимать иностранных путешественников, в том числе россиян, с 25 марта.

Туристам необходимо будет иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за трое суток до прибытия. Гражданам не придется соблюдать двухнедельный карантин, но их обяжут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфекторами.

Ранее, 2 марта, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян планировать летние отпуска в этом году на территории России, поскольку в другие страны сложно будет поехать гарантированно. Она отмечала, что отпуск внутри страны не будет вызывать опасения насчет закрытия границ или отмены рейсов.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте прошлого года в связи с пандемией COVID-19. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.

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