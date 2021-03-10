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Роскомнадзор объяснил сбои в работе «Ростелекома»

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Оборудование Роскомнадзора по фильтрации трафика, используемое для замедления работы соцсети Twitter, работает в штатном режиме по всей России, неполадки «Ростелекома» вызваны сбоем оборудования, сообщили 10 марта в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

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«Роскомнадзор отмечает, что оборудование фильтрации во всех регионах России работает в штатном режиме. Проблемы с интернет-доступом, которые возникли у пользователей «Ростелекома» с 12:00 10 марта, произошли из-за сбоя в функционировании оборудования оператора», — сообщили «РИА Новости» в РКН.

Отмечается, что неполадки не были связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении соцсети Twitter.

Ранее в этот день пользователи сообщили о сбоях в работе «Ростелекома» в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Ставрополе, Казани, Краснодаре и Якутске.

В полдень были зафиксированы сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной думы и Совета Федерации, «Ростелекома» и некоторых других интернет-ресурсов. Позднее их работа была восстановлена, пишет «Газета.ру».

Роскомнадзор с 10 марта решил замедлить скорость работы Twitter на территории РФ на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств.

Решение было принято в связи с тем, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков. Сеть отказалась удалить 2862 ссылки на материалы с деструктивным контентом.

Позднее в этот же день в РКН уточнили, что замедление трафика Twitter не ограничит передачу текстовых сообщений, а затронет только фото- и видеоконтент.

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