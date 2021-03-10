Пользователи пожаловались на сбои в работе «Ростелекома»

Сбой в работе российского провайдера «Ростелеком» наблюдается в среду, 10 марта, в крупных городах России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на интернет-ресурсах.

По информации Downdetector, проблемы с работой сервисов компании наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Ставрополе, Казани, Краснодаре и Якутске.

К 12:00 по московскому времени число жалоб достигало 800. Как уточняется, 91% абонентов сообщили о проблемах с работой интернета, еще 5% испытывают проблему с телевидением, 1% — с работой всех сервисов.

4 марта интернет-пользователи сообщили о неполадках в работе сервисов «Яндекса». В основном проблемы возникли у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.