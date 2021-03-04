Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов «Яндекса»

Интернет-пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов «Яндекса». О проблемах свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на интернет-ресурсах.

По информации Downdetector, сбои начались около 16.40 мск. На проблемы с работой почты пожаловался 81% пользователей, 18% претензий связаны с работой сайта.

В основном с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Позднее пресс-служба интернет-холдинга сообщила «РИА Новости», что «Яндекс» восстановил работу в штатном режиме. Там отметили, что у некоторых пользователей могли возникнуть кратковременные сложности с доступом к сервису «Яндекс.Почта».

18 февраля были зафиксированы сбои в работе «Яндекс.Go» (включает «Яндекс.Такси», «Яндекс.Лавку», «Яндекс.Еду»). Позднее специалистам компании удалось наладить работу.