На Украине заявили о необходимости смены имиджа страны

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что страна должна изменить собственный имидж в мире. Об этом в среду, 10 марта, он сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

«Мы должны работать над собственными позитивными нарративами, которые существуют в нашем государстве, чтобы оно не ассоциировалось сейчас с войной и коррупцией, а хотя бы с писанками, борщом и современной украинской модой», — рассказал он.

Министр также назвал данную задачу «мягкой силой», которая позволит Киеву «разбить вал дезинформации», к которой, по его словам, причастна Россия.

Ранее в этот день день глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией. По его словам, новый конкретный план отвечает духу Минских соглашений и соответствует нормам международного права. Он также добавил, что теперь этот план ждет одобрения со стороны России.

В тот же день заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что подобные заявления властей Украины — часть внутриполитической компании президента страны Владимира Зеленского.

9 марта Александр Ткаченко сообщил, что страна в рамках Международного центра противодействия дезинформации хочет основать «онлайн-музей российской пропаганды». Он пояснил, что данное желание является чрезвычайно важной инициативой президента Украины Владимира Зеленского.