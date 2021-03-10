Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Экономика
«Норникель» выплатил рекордный штраф в 146,2 млрд рублей
Интернет
Большинство сайтов госорганов России заработало после сбоя
Экономика
За февраль 2021 года в России выдали рекордный объем ипотечных кредитов
Мир
Лавров заявил о результатах договоренностей Москвы и Эр-Риада в рамках ОПЕК+
Мир
Постпред России при ОЗХО обвинил организацию в двойных стандартах
Мир
В ДНР раскритиковали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе
Политика
Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию
Интернет
В Минсвязи назвали причину сбоя в работе «Ростелекома»
Сюжет:

На Украине заявили о необходимости смены имиджа страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что страна должна изменить собственный имидж в мире. Об этом в среду, 10 марта, он сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм».

«Мы должны работать над собственными позитивными нарративами, которые существуют в нашем государстве, чтобы оно не ассоциировалось сейчас с войной и коррупцией, а хотя бы с писанками, борщом и современной украинской модой», — рассказал он.

НАТО как предчувствие: альянс ждет реформ от ждущей членства Украины
Эксперты считают минимальными шансы на присоединение Киева к блоку в ближайшем будущем

Министр также назвал данную задачу «мягкой силой», которая позволит Киеву «разбить вал дезинформации», к которой, по его словам, причастна Россия.

Ранее в этот день день глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией. По его словам, новый конкретный план отвечает духу Минских соглашений и соответствует нормам международного права. Он также добавил, что теперь этот план ждет одобрения со стороны России.

В тот же день заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что подобные заявления властей Украины — часть внутриполитической компании президента страны Владимира Зеленского.

9 марта Александр Ткаченко сообщил, что страна в рамках Международного центра противодействия дезинформации хочет основать «онлайн-музей российской пропаганды». Он пояснил, что данное желание является чрезвычайно важной инициативой президента Украины Владимира Зеленского.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021