«Онегин» за евро: что предлагают русские торги во Франции
Прижизненные издания шестой главы «Евгения Онегина» и книг других русских классиков, исторические документы о вступлении Мальтийского ордена в состав Российской империи, подписанные императором Павлом I, письмо сестры Петра I Натальи Алексеевны, картины Дмитрия Стеллецкого и Константина Коровина входят в число топ-лотов русских торгов французского аукционного дома Osenat, которые пройдут в Версале 13–14 марта.
Недешевая дуэль
Первое издание пушкинского романа в стихах на любом аукционе — всегда событие. «Евгения Онегина» поэт издавал по главам по мере их завершения. Шестая глава с описанием дуэли, законченная в конце 1826 года, вышла 23 марта 1828 года тиражом 1,2 тыс. экземпляров и моментально разошлась.
— Наш экземпляр попал к нам из богатой французской коллекции, — рассказала «Известиям» глава русского департамента Osenat Мария Вихрова. — На его титульном листе стоит штамп Киевского общественного собрания с датой — март 1913 года. Книга сменила несколько владельцев, прежде чем дойти до аукциона. Исходя из нынешней конъюнктуры, предварительная оценка лота €20–30 тыс.
Наряду с пушкинским романом в стихах на версальских торгах выставлены прижизненные издания стихотворений Николая Некрасова, четырехтомный «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля, «Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне» Александра Герцена и Николая Огарева, а также второе издание лермонтовского «Демона», который был запрещен при жизни автора. Наконец, это книги с автографами Александра Куприна, Дмитрия Мережковского, труды из библиотеки философа Николая Бердяева — все они долгие годы жили во Франции.
Подлинный раритет среди 319 лотов — хрестоматия «Изо дня в день. Извлечения из сочинений Лермонтова на каждый день». Она составлена великой княгиней Ольгой Владимировной, внучкой Николая I, королевой Греции, и издана в 1886 году в Санкт-Петербурге минимальным тиражом. В ней 365 страниц и столько же лермонтовских цитат на каждый день года: «Зачем я не птица, не ворон степной, / Пролетевший сейчас надо мной? / Зачем не смогу в небесах я парить / И одну лишь свободу любить?»
Мальтийский Павел
Эпистолярный жанр представлен, в частности, письмом сестры Петра I Натальи Алексеевны князю Федору Ромодановскому от 17 ноября 1712 года и письмом из Тобольска дочери Николая II великой княжны Татьяны Николаевны от 16 февраля 1918 года.
— Эксклюзивный топ-лот нашего аукциона — уникальный набор дипломатических документов о вступлении Мальтийского ордена в состав Российской империи, — отметила Мария Вихрова. — Это шесть актов, три из которых подписаны императором Павлом I и три специальными уполномоченными — князьями Александром Безбородко и Александром Куракиным, графом Юлием Литтой.
Для Павла принятие Мальтийского ордена в состав России было одним из важнейших направлений внешней политики. Для Мальтийского же ордена сближение с Россией стало путем к спасению. Когда Мальта теряла финансирование в Европе, Россия фактически взяла на себя роль ее защитника. Через год после подписания конвенции Павел I возглавил Мальтийский орден.
Документы о вступлении России в Мальтийский орден
Эти документы тоже поступили из французской коллекции, где находилась с начала прошло века. Их эстимейт — €20–30 тыс. Но такие раритеты трудно оценивать, потому что не было прецедентов.
Эксперт Osenat по русскому искусству Екатерина Николаева-Тендиль обратила внимание на одну из находок последних лет — картину «Московский Кремль» одного из самых известных живописцев русского зарубежья — Дмитрия Стеллецкого.
— Ее обнаружили случайно. Почти столетие она находилась в семье, проживающей недалеко от городка Фонтенбло, — пояснила Екатерина Николаева-Тендиль. — Ее приобрел дедушка нашего клиента. «Московский Кремль» — картина знаковая в творчестве Стеллецкого, она никогда не выставлялась и не попадала на аукционы. Одно время ее вообще хранили на чердаке и лишь недавно извлекли на свет божий. Владелец даже не представлял себе ее реальной стоимости.
Картина Константина Коровина «Площадь Клиши»
Из другого французского собрания пришла картина «Площадь Клиши» знаменитого живописца Константина Коровина, которая также впервые оказалась на аукционе. Еще среди работ известных художников русского зарубежья — полотна Юрия Анненкова, Андрея Ланского, Михаила Добужинского, Бориса Григорьева. Внучатая племянница Савелия Сорина решила расстаться с частью его работ, в том числе с портретом- литографией великой балерины Анны Павловой.
Дип-арт на продажу
В Версале также пойдут с молотка нонконформисты-шестидесятники. Их работы всегда охотно покупали французы, в первую очередь дипломаты и журналисты, которые работали в России или приезжали в Москву на несколько дней. В свое время даже появился насмешливый термин «дип-арт». На этот раз они представлены серией рисунков и акварелей Анатолия Зверева, работами Лидии Мастерковой, Валентины Кропивницкой, Дмитрия Плавинского, Владимира Янкилевского. В их компанию попал также Иван Глазунов с пастелью «Вид на церковь».
— Благодаря тесным многовековым отношениям с Россией Франция остается неистощимым кладезем наших исторических документов и произведений искусства, — заключила Екатерина Николаева-Тендиль.
По ее мнению, обе страны непременно ждут новые открытия и сюрпризы, тем более что, несмотря на пандемию, постоянная связь специалистов с российскими музеями, библиотеками и частными коллекционерами не прерывается.