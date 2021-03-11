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«Онегин» за евро: что предлагают русские торги во Франции

С молотка уйдет шестая глава пушкинского романа в стихах и цитаты Лермонтова
Фото: Osenat Auction house/osenat.com
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«Онегин» за евро: что предлагают русские торги во Франции
2021-03-10 12:54:38">
2021-03-10 12:54:38
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Прижизненные издания шестой главы «Евгения Онегина» и книг других русских классиков, исторические документы о вступлении Мальтийского ордена в состав Российской империи, подписанные императором Павлом I, письмо сестры Петра I Натальи Алексеевны, картины Дмитрия Стеллецкого и Константина Коровина входят в число топ-лотов русских торгов французского аукционного дома Osenat, которые пройдут в Версале 13–14 марта.

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Недешевая дуэль

Первое издание пушкинского романа в стихах на любом аукционе — всегда событие. «Евгения Онегина» поэт издавал по главам по мере их завершения. Шестая глава с описанием дуэли, законченная в конце 1826 года, вышла 23 марта 1828 года тиражом 1,2 тыс. экземпляров и моментально разошлась.

— Наш экземпляр попал к нам из богатой французской коллекции, — рассказала «Известиям» глава русского департамента Osenat Мария Вихрова. — На его титульном листе стоит штамп Киевского общественного собрания с датой — март 1913 года. Книга сменила несколько владельцев, прежде чем дойти до аукциона. Исходя из нынешней конъюнктуры, предварительная оценка лота €20–30 тыс.

Наряду с пушкинским романом в стихах на версальских торгах выставлены прижизненные издания стихотворений Николая Некрасова, четырехтомный «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля, «Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне» Александра Герцена и Николая Огарева, а также второе издание лермонтовского «Демона», который был запрещен при жизни автора. Наконец, это книги с автографами Александра Куприна, Дмитрия Мережковского, труды из библиотеки философа Николая Бердяева — все они долгие годы жили во Франции.

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Фото: Osenat Auction house/osenat.com

Подлинный раритет среди 319 лотов — хрестоматия «Изо дня в день. Извлечения из сочинений Лермонтова на каждый день». Она составлена великой княгиней Ольгой Владимировной, внучкой Николая I, королевой Греции, и издана в 1886 году в Санкт-Петербурге минимальным тиражом. В ней 365 страниц и столько же лермонтовских цитат на каждый день года: «Зачем я не птица, не ворон степной, / Пролетевший сейчас надо мной? / Зачем не смогу в небесах я парить / И одну лишь свободу любить?»

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Мальтийский Павел

Эпистолярный жанр представлен, в частности, письмом сестры Петра I Натальи Алексеевны князю Федору Ромодановскому от 17 ноября 1712 года и письмом из Тобольска дочери Николая II великой княжны Татьяны Николаевны от 16 февраля 1918 года.

— Эксклюзивный топ-лот нашего аукциона — уникальный набор дипломатических документов о вступлении Мальтийского ордена в состав Российской империи, — отметила Мария Вихрова. — Это шесть актов, три из которых подписаны императором Павлом I и три специальными уполномоченными — князьями Александром Безбородко и Александром Куракиным, графом Юлием Литтой.

Для Павла принятие Мальтийского ордена в состав России было одним из важнейших направлений внешней политики. Для Мальтийского же ордена сближение с Россией стало путем к спасению. Когда Мальта теряла финансирование в Европе, Россия фактически взяла на себя роль ее защитника. Через год после подписания конвенции Павел I возглавил Мальтийский орден.

Онегин» за евро:
Документы о вступлении России в Мальтийский орден

Документы о вступлении России в Мальтийский орден

Фото: Osenat Auction house/osenat.com
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Эти документы тоже поступили из французской коллекции, где находилась с начала прошло века. Их эстимейт — €20–30 тыс. Но такие раритеты трудно оценивать, потому что не было прецедентов.

Эксперт Osenat по русскому искусству Екатерина Николаева-Тендиль обратила внимание на одну из находок последних лет — картину «Московский Кремль» одного из самых известных живописцев русского зарубежья — Дмитрия Стеллецкого.

Ее обнаружили случайно. Почти столетие она находилась в семье, проживающей недалеко от городка Фонтенбло, — пояснила Екатерина Николаева-Тендиль. — Ее приобрел дедушка нашего клиента. «Московский Кремль» — картина знаковая в творчестве Стеллецкого, она никогда не выставлялась и не попадала на аукционы. Одно время ее вообще хранили на чердаке и лишь недавно извлекли на свет божий. Владелец даже не представлял себе ее реальной стоимости.

Онегин» за евро:
Картина Константина Коровина «Площадь Клиши»

Картина Константина Коровина «Площадь Клиши»

Фото: Osenat Auction house/osenat.com
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Из другого французского собрания пришла картина «Площадь Клиши» знаменитого живописца Константина Коровина, которая также впервые оказалась на аукционе. Еще среди работ известных художников русского зарубежья — полотна Юрия Анненкова, Андрея Ланского, Михаила Добужинского, Бориса Григорьева. Внучатая племянница Савелия Сорина решила расстаться с частью его работ, в том числе с портретом- литографией великой балерины Анны Павловой.

Дип-арт на продажу

В Версале также пойдут с молотка нонконформисты-шестидесятники. Их работы всегда охотно покупали французы, в первую очередь дипломаты и журналисты, которые работали в России или приезжали в Москву на несколько дней. В свое время даже появился насмешливый термин «дип-арт». На этот раз они представлены серией рисунков и акварелей Анатолия Зверева, работами Лидии Мастерковой, Валентины Кропивницкой, Дмитрия Плавинского, Владимира Янкилевского. В их компанию попал также Иван Глазунов с пастелью «Вид на церковь».

— Благодаря тесным многовековым отношениям с Россией Франция остается неистощимым кладезем наших исторических документов и произведений искусства, — заключила Екатерина Николаева-Тендиль.

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Фото: Osenat Auction house/osenat.com
Картина Ивана Глазунова «Вид на церковь»

По ее мнению, обе страны непременно ждут новые открытия и сюрпризы, тем более что, несмотря на пандемию, постоянная связь специалистов с российскими музеями, библиотеками и частными коллекционерами не прерывается.

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