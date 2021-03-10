В Москве на незаконных акциях совершили 11 преступлений против полицейских

Одиннадцать преступлений в отношении сотрудников полиции совершили участники несанкционированных акций, которые прошли в Москве 23, 31 января и 2 февраля. Об этом в среду, 10 марта, сообщил начальник столичного Главного управления МВД Олег Баранов.

Он уточнил, что еще пять преступлений было совершено в отношении граждан, которые имели противоположную точку зрения.

«Лица, их совершившие, были установлены, задержаны и направлены в следственные подразделения СК», — сказал Баранов на заседании Мосгордумы в формате видеоконференции, трансляция которого ведется в YouTube.

Отмечается, что расследование ряда уголовных дел уже завершено, материалы направлены в суды.

5 марта стало известно, что участника незаконной акции, которая прошла 23 января во Владимире, приговорили к трем годам колонии общего режима за применение насилия по отношению к полицейскому. Как было установлено, правонарушитель распылил газовый баллончик в лицо сотруднику правоохранительных органов, из-за чего тот получил химический ожог.

3 февраля сообщалось, что в Москве задержали молодого человека, также распылившего газ в лицо сотруднику Росгвардии в ходе несанкционированной акции 31 января. По данным следователей, агрессивно настроенный молодой человек в ходе незаконной акции около Комсомольской площади распылил содержимое баллончика в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии.

Ранее, 24 января, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу Москве было возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») после несанкционированной акции в столице.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции. При этом в соцсетях активно распространялись призывы к несовершеннолетним принять в них участие. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях.