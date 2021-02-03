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В Москве задержан распыливший газ в лицо сотруднику Росгвардии 31 января

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В Москве задержали молодого человека, распылившего газ в лицо сотруднику Росгвардии в ходе несанкционированной акции 31 января. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает Следственный комитет России.

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«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — передает пресс-служба ведомства.

Па данным следователей, в воскресенье агрессивно настроенный молодой человек в ходе несанкционированной акции вблизи Комсомольской площади распылил содержимое баллончика в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии.

В скором времени задержанному будет избрана мера пресечения. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

О том, что сотрудник Росгвардии пострадал во время несанкционированной акции 31 января, когда неизвестные распылили газ из баллончика ему в лицо, стало известно в этот же день. Инцидент произошел на площади трех вокзалов. Пострадавшему оказали всю необходимую медпомощь.

В Москве и других городах России 31 января проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

Однако в ходе воскресных акций уже зафиксировано несколько случаев применения насилия к представителям власти. Так, например, в центре Москвы во время задержания участника несанкционированной акции протеста сотрудника полиции повалили на тротуар, в результате чего у него слетел защитный шлем. При этом сам задержанный сбежал с места происшествия.

По данным столичного ГУ МВД, участниками несанкционированной акции в городе стали около 2 тыс. человек.

1 февраля сообщалось, что сотрудник Росгвардии и военнослужащий пострадали во время несанкционированной акции. По предварительным данным, правоохранители получили травмы и были вынуждены обратиться за помощью к медикам.

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