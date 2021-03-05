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Участника незаконной акции 23 января приговорили к трем годам колонии

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Виталий Тимофеенко, участвовавший 23 января в незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального во Владимире, был приговорен к трем годам колонии общего режима за применение насилия по отношению к полицейскому. Соответствующий приговор 5 марта вынес Ленинский районный суд города Владимира.

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Следствие установило, что Тимофеенко распылил газовый баллончик в лицо сотруднику правоохранительных органов, из-за чего тот получил химический ожог.

«В рамках выполнения своих должностных обязанностей сотрудники органов полиции обеспечивали на данном мероприятии соблюдение правопорядка. С целью воспрепятствования их законным действиям Т. умышленно распылил одному из полицейских в лицо газо-перцовую смесь «Шок», чем причинил вред его здоровью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор, вынесенный Тимофеенко, стал первым с реальным сроком заключения. Осужденный признал вину в содеянном и раскаялся.

3 февраля сообщалось, что в Москве также задержали молодого человека, распылившего газ в лицо сотруднику Росгвардии в ходе несанкционированной акции 31 января. По данным следователей, в воскресенье агрессивно настроенный молодой человек в ходе несанкционированной акции вблизи Комсомольской площади распылил содержимое баллончика в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии.

24 января следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу Москве было возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») после несанкционированной акции в столице.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции. При этом в соцсетях активно распространялись призывы к несовершеннолетним принять в них участие. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

В МВД России заявили, что будут расследовать и дадут правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях.

Также 23 января стало известно, что после несогласованной акции в Москве Главное следственное управление СКР по столице возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.

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