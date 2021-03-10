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Глава Генштаба Армении назвал неконституционным заявление Пашиняна о его увольнении

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Начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян назвал заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке антиконституционным. Об этом говорится в заявлении Гаспаряна, которое распространила пресс-служба Генштаба.

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«Моя позиция неизменна — весь процесс моего освобождения от должности и сегодняшнее заявление премьер-министра антиконституционны, что в очередной раз подтверждает то, что благоприятное для Родины разрешение существующего кризиса возможно обеспечить исключительно в результате отставки премьер-министра республики и внеочередных парламентских выборов», — передает Yerevan Today.

Гаспарян также сообщил, что обратится в административный суд, а также продолжит службу «в ином статусе».

По мнению председателя палаты адвокатов республики Ары Зограбяна, Гаспаряна следует по-прежнему считать главой Генштаба, так как законной силой в этом случае обладает прежде всего изданный указ президента, пишет «Газета.ру».

Ранее 10 марта Никол Пашинян сообщил, что Гаспарян освобожден от занимаемой им должности в соответствии с законом, пояснив, что президент Армении не подписал проект указа об увольнении Гаспаряна, но и не стал оспаривать его в Конституционном суде.

В связи с этим президент Армен Саркисян обратился в Конституционный суд страны. Он заявил, что решение КС по этому вопросу может повлиять на сложившуюся ситуацию и приведет к правовой определенности.

В Армении в связи с подписанием в ноябре прошлого года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе проходят протесты. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Политическая обстановка в Армении вновь накалилась после того, как 25 февраля 2021 года ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

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