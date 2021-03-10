Минтруд начал сбор данных для формирования системы окладов бюджетников

Министерство труда начало собирать информацию, которая поможет сформировать систему окладов бюджетников по всем отраслям. Об этом 10 марта заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он отметил, что в ближайшее время будет разослана форма для сбора данных в бюджетных организациях.

«Мы комплексно подходим к решению задачи, нам необходимо анализ провести, в том числе и в субъектах Российской Федерации. Объем работы очень масштабный, то есть она у нас предполагает охват 11 млн наших граждан, потому что именно такое количество у нас работает в бюджетном секторе», — отметил министр на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников в соответствии с майскими указами.

10 февраля Путин обратил внимание правительства на то, что некоторые чиновники специально подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах все было верно. Глава государства поручил кабинету министров разобраться со всеми нюансами, чтобы оплата труда в бюджетной сфере была прозрачной.