Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников

Президент России Владимир Путин 10 февраля поручил правительству и региональным властям внимательно и быстро изучить вопрос зарплат бюджетников, чтобы устранить имеющиеся проблемы.

Глава государства назвал необходимым изучить положение дел по зарплатам конкретных специалистов, чтобы в будущем выплаты были прозрачными, понятными и эффективными.

«Главное — необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы», — сказал президент на совещании с членами правительства.

Также Путин упомянул, что некоторые службы специально подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах всё было верно, и таким образом «играют в статистику».

«Смысл не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб — важнейших для общества и страны сфер», — добавил глава государства.

8 февраля Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову рассмотреть вопрос заработной платы, которую получают ученые в российских регионах.

Президент сделал соответствующее поручение после жалобы одной из участниц совещания из Новосибирской области. Ученый Анастасия Проскурина сообщила главе государства о попытке замаскировать фактические низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки.