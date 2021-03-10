Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников до 20 апреля

Президент России Владимир Путин поручил до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников в соответствии с майскими указами. Об этом 10 марта сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», — следует из текста поручения.

До 20 апреля правительству поручено обеспечить доработку и завершение согласования проекта федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По результатам проведенного анализа президент потребовал обеспечить устранение причин, по которым не были достигнуты целевые показатели оплаты труда работников организаций бюджетной сферы, и осуществить комплекс мер, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников этих организаций.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Кроме того, до 10 апреля Путин поручил представить предложения об установлении и дифференциации в субъектах Федерации окладов, ставок заработной платы научных работников государственных и муниципальных организаций в зависимости от замещаемой должности и уровня квалификации таких работников.

10 февраля Владимир Путин обратил внимание правительства на то, что некоторые чиновники специально подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах всё было верно. Глава государства поручил кабинету министров разобраться со всеми нюансами, чтобы оплата труда в бюджетной сфере была прозрачной, а также потребовал выполнить майские указы, где в том числе говорится о реальном повышении зарплат бюджетников.

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил руководителям министерств к началу апреля представить в Минтруд данные о зарплатах бюджетников.