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Ведомствам поручено представить Минтруду данные о зарплатах бюджетников

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу, 12 февраля, поручил руководителям министерств к началу апреля представить в Минтруд данные о зарплатах бюджетников.

Он подчеркнул, что необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника. Также он потребовал выяснить, как различаются зарплаты в рамках одной структуры и тех, кто занимает одинаковые посты в разных учреждениях на территории одного региона.

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«Поручаю руководителям министерств к началу апреля представить детальную информацию в Министерство труда по организациям в вашем ведении и в курируемых вами отраслях в регионах для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации», — сказал Мишустин.

По его словам, это чувствительный вопрос для граждан и к нему стоит отнестись «с полной ответственностью».

Премьер-министр отметил, что майский указ президента России Владимира Путина остается базовым ориентиром по зарплатам бюджетников.

«Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет. Обращаю внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций: коллеги, недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально. Важно видеть за этими цифрами людей», — сказал он.

Кроме того, Мишустин сообщил, что правительство выделит более 49 млрд рублей на социальные выплаты медикам, которые работают с коронавирусом, в первом квартале этого года. Еще 25 млрд рублей направят на финансовое обеспечение медицинских организаций.

Председатель правительства обратил внимание, что нагрузка поликлиник остается высокой, так как из-за COVID-19 их расходы выросли.

10 февраля российский лидер обратил внимание правительства на то, что некоторые чиновники специально подгоняют показатели по зарплатам в социальных сферах, чтобы в отчетах всё было верно. Глава государства поручил кабинету министров разобраться со всеми нюансами, чтобы оплата труда в бюджетной сфере была прозрачной, а также потребовал выполнить майские указы, где в том числе говорится о реальном повышении зарплат бюджетников.

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