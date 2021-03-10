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Украине предрекли деградацию главного национального достояния
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Украине предрекли деградацию главного национального достояния

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Украинским почвам, которые считаются главным национальным достоянием страны, угрожает деградация в связи с длительной безответственной эксплуатации сельхозпроизводителями. Об этом со ссылкой на специалистов Института географии НАН Украины сообщило правительственное издание «Урядовый курьер».

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Как отметили эксперты, сельхозпроизводители отдают предпочтение выгодным культурам, которые при этом истощают почвы: рапс, соя и кукуруза. С 2017 по 2020 год доля подобных культур выросла почти на 3% и составила более 50%.

При этом, по данным экспертов, такая активная эксплуатация почв вызывает не только деградацию, но также ухудшение качества грунтовых и поверхностных вод, что в результате грозит заиливанием водоемов и уничтожением водной флоры и фауны, пишет издание 5 марта.

Также аналитики подчеркнула, что около трети всех сельскохозяйственных земель Украины сосредоточены в руках крупных агрохолдингов. Специалисты считают, что такая ситуация характерна для стран, в которых имеются такие негативные факторы, как слабость и несовершенство законодательства и недостаточный контроль за его соблюдением, коррупция, а также низкий уровень развития гражданского общества.

13 февраля экономист, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко заявил, что открытие экономики Украины для Международного валютного фонда (МВФ) и стран Запада приведет страну к краху ее промышленности.

Эксперт провел аналогию с сотрудничеством Монголии с МВФ в 1991 году. По словам Скубченко, эта страна успешно отстраивала собственную промышленность и развивала экономическую систему, однако решение «впустить» к себе фонд и открыть для него свой рынок привело к деградации промышленного сектора.

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