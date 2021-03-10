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Маск назвал причину взрыва космического корабля Starship

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Утечка гелия в двигатель при приземлении стала причиной взрыва прототипа, предназначенного для миссий на Марс, космического корабля Starship 10 американской компании SpaceX. Об этом заявил основатель компании Илон Маск в своем Twitter во вторник, 9 марта.

По его словам, из-за частичного попадания гелия из топливного бака двигателю SN10 не хватало мощности, что привело к поломке опор на скорости 10 м/с и части нижней части оболочки.

3 марта в ходе испытательного полета прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX поднялся на высоту около 10 км, развернулся, совершил посадку, но спустя несколько минут взорвался. Это уже третье испытание, во время двух предыдущих корабли также взорвались.

Позднее опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что запущенный компанией SpaceX прототип корабля Starship SN10 мог взорваться при приземлении из-за попадания паров горючего в хвостовую часть, где находятся горячие элементы двигателя.

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